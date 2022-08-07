Могилевская рассказала о двух своих домах, которые разрушили российские оккупанты, и как чуть не погибла

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что российские войска разрушили сразу два ее дома – в Мариуполе и Буче.

Как рассказала Наталья Могилевская, война разрушила два дорогих для нее дома. Тот, где звезда росла в Мариуполе и тот, где время от времени жила в Буче Киевской области.

Этим артистка поделилась в программе "Все буде добре". Как ранее рассказывала Могилевская, оккупанты попали двумя снарядами в дом ее дяди в Мариуполе, где он находился:

"Это ужасная история для меня. Потому что после того, как не стало моего отца и моей мамы, дом моего дяди в Мариуполе был единственным домом, где я могла оставаться ребенком. Мои розы, которые я очень любила, мое маленькое море, сад. В этих розах его и похоронили", – призналась артистка.

Дом в Буче оккупанты также изуродовали: "Проводку всю, просто вытащили… Зачем им, я не знаю... Все разрушили, а после этого его еще и разбомбили", — прокомментировала артистка.

Также Могилевская вспомнила случай, когда во время войны ее жизни была реальная угроза: "Это было неподалеку от Белой Церкви. Мы остановились там, переложили какие-то вещи из машины в машину и уехали. Через 3-5 минут туда прилетело", — вспомнила звезда.

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