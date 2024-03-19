Могилевская рассказала о реакции приемных дочерей на ее концерт: "Мамы две недели дома не было"

Украинская певица Наталья Могилевская 16 ноября отыграла в Киеве большой сольный концерт "Одне велике серце".

Событие произошло с аншлагом во Дворце "Украина". Наталья Могилевская в своем Instagram выразила благодарность всем поклонникам, которые пришли насладиться ее концертом.

Наталья Могилевская отыграла концерт в Киеве / Фото: Пресс-служба Натальи Могилевской

Кроме того, исполнительница поблагодарила свою семью – любимого мужчину и двух приемных дочерей. По словам артистки, она тщательно готовилась к мероприятию, поэтому ее почти две недели не было дома. Певица благодарна семье, которая отреагировала на концерт с пониманием и поддержкой

Наталья Могилевская отыграла концерт в Киеве / Фото: Пресс-служба Натальи Могилевской

"Я хочу поблагодарить за безумный взрыв эмоций, за общую любовь к Украине, друг к другу. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал со мной этот прекрасный вечер сказочным. И низкий поклон моей семье за поддержку, нежность и терпение, потому что мамы две недели дома почти не было", — отметила артистка.

Наталья Могилевская отыграла концерт в Киеве / Фото: Пресс-служба Натальи Могилевской

Отметим, на сцене Наталья Могилевская исполнила как свои новые композиции, так и уже давно полюбившиеся зрителям. Артистка спела такие треки, как "Я повертаюсь", "Коханий – позивний", "Давай зустрінемо Різдво вдома", "Під ковдрою", "Відірватись від землі", "Відправила message", "Ти мені не даєш" и многие другие.

Наталья Могилевская отыграла концерт в Киеве / Фото: Пресс-служба Натальи Могилевской

Напомним, недавно у Натальи Могилевской был концерт в Кривом Роге. Во время выступления исполнительницы началась воздушная тревога. Артистка пряталась в бомбоубежище во время ракетных обстрелов города и слышала громкие взрывы.

Читайте также: