Могилевская растрогала, как ее 4-летняя дочь нашла подарок под подушкой: "Николайчик забегал"

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, какими сюрпризами святой Николай порадовал ее младшую дочь Софию.

Так, исполнительница в своем Telegram-канале вспомнила, каким в этом году был праздник в ее семье. В частности, показалась в детской спальне, где находилась маленькая София. Дочь исполнительницы не могла дождаться подарка, потому сразу заглянула под подушку. В этом году она получила интерактивную игрушку в форме маленького тигренка.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская, взяв дочь на руки, начала играть с девочкой ее новой игрушкой. Как оказалось, тигрёнок умеет задавать вопросы и с помощью человеческих ответов угадывать загаданное животное. Также можно увидеть, как 4-летняя София в руках держала еще один подарок – новый набор бантиков для волос.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

После всех сюрпризов звездная мама крепко обнялась с дочкой. В то же время старшую дочь Мишель и ее подарки Наталья не стала показывать. Однако отметила, что к ним всех "забегал святой Николайчик".

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что недавно певица Наталья Могилевская показывала, как с Софией дома спортом занимается и держит себя в форме. Кроме того, артистка засветила интерьер своей гостиной.

Наталья Могилевская восхитила видео, как дома тренируется с 4-летней дочерью

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