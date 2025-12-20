Могилевская резко ответила на упреки об усыновлении детей и "неродной маме"

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская эмоционально отреагировала на критику относительно ее материнства.

Так, на днях артистка поделилась в Instagram личной историей из жизни семьи. Могилевская призналась, что между ней и дочерью Соней недавно произошла непростая ситуация, после которой ей пришлось просить прощения. Подробностей она не раскрывала, однако отметила, что не боится признавать собственные ошибки и считает это важной частью воспитания.

Певица также поделилась собственным подходом к работе с эмоциями ребенка. По ее словам, она учит дочь безопасно проживать злость — через активные движения, прыжки или даже «выпуск пара» на подушку. Могилевская убеждена, что так ребенок учится понимать себя и видит, что мама тоже может ошибаться.

Реклама

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Впрочем, в комментариях пост восприняли неоднозначно. Наряду со словами поддержки появились и замечания, которые не обошли Могилевскую. Некоторые пользователи напомнили, что она является приемной мамой, и поставили под сомнение глубину ее связи с ребенком.

«Вы замечательная мама, но неродная. Она уже в возрасте, где выбирает. Взрослая дочь уже мыслит. Вырастет — поблагодарит, но вы неродная», — написали под постом.

Артистка не оставила этот комментарий без ответа и достаточно жестко отреагировала на подобные упреки. В своем ответе Могилевская отметила: кровная связь не является единственным условием для настоящей любви.

«Муж или подруга тоже с вами не одной крови, но любят вас всю жизнь, если есть искренняя любовь и уважение», — заявила певица.

Реклама

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала особый подарок старшей дочери на ее 14-летие.