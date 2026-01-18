Могилевская с семьей вернулась в Украину из отпуска и показала свой обесточенный дом под Киевом

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская вместе с семьей вернулась в Украину после зимнего отдыха на Тенерифе и сразу столкнулась с суровыми реалиями зимы и энергетического кризиса.

В начале января артистка вместе с мужем Валентином и двумя дочками уехала на теплый испанский остров, где семья смогла отдохнуть от постоянных воздушных тревог и обстрелов. Однако после нескольких недель отпуска Могилевская сообщила о возвращении домой — и показала, в каких условиях их встретил загородный дом под Киевом.

По словам певицы, в доме не было электричества, отопления и воды, а температура в комнатах едва достигала 10 градусов тепла. Артистка опубликовала кадры полной темноты внутри дома, где еще остался новогодний декор, и призналась, что ситуация стала для нее настоящим испытанием.

Впрочем, Наталья не растерялась и сразу взялась спасать дом — растопила камин дровами. Сейчас все бытовые хлопоты взял на себя муж певицы. Так, Валентин пытается восстановить отопление и решить проблему с водой. В то же время Наталья добавила, что ее семья уже постепенно налаживает жизнь, несмотря на все трудности.

«Мы вернулись раньше из отпуска. Я была уверена, что наш дом может стать поддержкой для моих родных и близких, потому что у меня хотя бы есть камин. Но мы приехали — и в доме минусовая температура, замерзли трубы, нет воды, света четверо суток, связи тоже нет. Поэтому сейчас у моего мужа огромная задача: как отогреть дом, как разморозить трубы и что будет, когда они оттает. Благодаря солнечным батареям днем удалось немного нагреть другие комнаты. А с понедельника дети пойдут в школу и садик», — рассказала Могилевская.

