Могилевская с Цибульской сделали сложный трюк и не удержались от поцелуя: "Меня муж прибьет"

Наталья Могилевская и Оля Цибульская

Певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила публику на концерте акробатическими трюками и поцелуем с Виталием Козловским, решила продолжить эпатировать фанатов.

Артистка запустила челлендж, в котором призвала пользователей делать колесо под свой новый хит. А во время визита на шоу "Ранок на максимум" Могилевская побудила выполнить его всех присутствующих в студии, в том числе и певицу Олю Цибульскую. Оля поделилась эпическим видео в Instagram, где видно, как она отчаянно повторяет трюк звезды. К интересному заданию от Натальи присоединились и другие ведущие развлекательного проекта.

"Когда Наталья Могилевская говорит "делаем колесо" — никто в шоу не спорит. Мы сегодня немного гимнасты. Теперь ищем остеопата", — пошутила 39-летняя Цибульская.

После акробатического эксперимента певицы решили закрепить результат поцелуем в губы. Это изрядно удивило поклонников под постом и пользователи сразу же начали делать десятки комплиментов своим кумирам и их спортивным навыкам.

Оля Цибульская делает колесо прямо в студии, после чего горячо целует Наталью Могилевскую / © скриншот с видео

"Что за тренд ты запустил? Какой кошмар! Меня же муж просто прибьет!" — пошутила Наталья, вероятно обращаясь к Виталию Козловскому, с которым недавно тоже целовалась на сцене.

Напомним, недавно жена Виталия Козловского — Юлия Бакуменко — удивила заявлением после громкого поцелуя ее мужа с Натальей Могилевской прямо на сцене. Знаменитость призналась, вызвал ли этот момент у нее ревность и как она на самом деле относится к такому артистическому жесту.