Могилевская с Цибульской сделали сложный трюк и не удержались от поцелуя: "Меня муж прибьет"
Исполнительница устроила TikTok-вызов после страстного поцелуя с Козловским и задействовала к нему Цибульскую.
Певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила публику на концерте акробатическими трюками и поцелуем с Виталием Козловским, решила продолжить эпатировать фанатов.
Артистка запустила челлендж, в котором призвала пользователей делать колесо под свой новый хит. А во время визита на шоу "Ранок на максимум" Могилевская побудила выполнить его всех присутствующих в студии, в том числе и певицу Олю Цибульскую. Оля поделилась эпическим видео в Instagram, где видно, как она отчаянно повторяет трюк звезды. К интересному заданию от Натальи присоединились и другие ведущие развлекательного проекта.
"Когда Наталья Могилевская говорит "делаем колесо" — никто в шоу не спорит. Мы сегодня немного гимнасты. Теперь ищем остеопата", — пошутила 39-летняя Цибульская.
После акробатического эксперимента певицы решили закрепить результат поцелуем в губы. Это изрядно удивило поклонников под постом и пользователи сразу же начали делать десятки комплиментов своим кумирам и их спортивным навыкам.
"Что за тренд ты запустил? Какой кошмар! Меня же муж просто прибьет!" — пошутила Наталья, вероятно обращаясь к Виталию Козловскому, с которым недавно тоже целовалась на сцене.
Напомним, недавно жена Виталия Козловского — Юлия Бакуменко — удивила заявлением после громкого поцелуя ее мужа с Натальей Могилевской прямо на сцене. Знаменитость призналась, вызвал ли этот момент у нее ревность и как она на самом деле относится к такому артистическому жесту.