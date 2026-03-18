Могилевская со слезами извинилась перед поклонницей после концерта: что произошло

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская трогательно рассказала о недоразумении во время концерта в Хмельницком, которое завершилось публичным извинением перед поклонницей.

Во время концерта исполнительница традиционно планировала спуститься к зрителям во время исполнения песни «Місяць». Однако на этот раз сделать это не удалось. По словам артистки, ей помешала одна из зрительниц, которая стояла в проходе и не реагировала на просьбу освободить место. Певица призналась, что в тот момент восприняла такой жест как неуважение.

Впрочем, уже после концерта ситуация открылась с другой стороны. Как выяснилось, зрительница не могла сесть из-за состояния здоровья — она пришла на выступление сразу после операции и могла только стоять. Это настолько поразило Могилевскую, что она не сдержала эмоций и решила в Instagram обратиться к поклоннице с извинениями.

«После концерта я получила болезненный урок о доверии своему зрителю. Директор сказала, что девушка после операции и не может сесть и пришла хотя бы постоять. Я расплакалась. Не знаю, как вас зовут, моя дорогая, но я вас благодарю за вашу любовь и внимание к моему творчеству. Хочу извиниться, потому что я не так поняла вас», — трогательно поделилась артистка со слезами на глазах.

Она также добавила, что этот случай научил ее больше доверять другим и «не спешить с выводами о людях». В комментариях под видео поклонники так же не скрывали эмоций. Многие признавались, что эта история довела их до слез.

Я правда плакала, пока слушала

Я не сдержалась… У меня слезы. Наталья, а у вас очень хорошая душа

Спасибо вам, Наталья, за вашу искренность!

