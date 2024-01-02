Могилевская со слезами на глазах рассказала, как решилась на усыновление детей и об их воспитании

Украинская певица Наталья Могилевская после новости об усыновлении детей рассказала о своем новом статусе матери и поделилась волнениями.

Знаменитость эмоционально ответила, как она с мужем решилась на столь смелый и ответственный шаг. Могилевская отметила, что она долго взвешивала все за и против усыновления. Но в конце концов, несмотря на все страхи, победила искренняя любовь.

"Только любовь. Я их полюбила и мне очень хотелось им помочь. Да, это очень тяжело. Я очень много думала перед тем, как взять эту ответственность. Потому что я не мама. Сегодня да, но тогда я не понимала. И мне нужно было учиться. Я читаю кучу книг, как воспитывать детей. Потому что, когда ребенок появляется от малыша, то ты постепенно учишься, а когда сразу почти подросток... Сегодня им три с половиной и 12 лет", - со слезами поделилась новоиспеченная мама в интервью Елене Фроляк.

Наталья Могилевская

С появлением двух дочерей жизнь певицы полностью изменилась. Могилевская имеет особый график и новые привычки. Теперь артистка просыпается очень рано, чтобы читать книги по воспитанию детей. По ее словам, она очень обеспокоена этим, ведь никогда раньше не была мамой. Тем более подростков. Поэтому Наталья не боится обращаться с разными вопросами к специалистам.

"Я безумная мама. Обычно просыпаюсь в 5. Раньше я делала медитации. А сейчас я читаю книги о воспитании детей, подчеркиваю все карандашом. В сложных ситуациях общаюсь с профессионалами что делать. Все знания они действительно очень просты", - добавила певица.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассекретила имена своих детей и ответила, удалось ли девочкам адаптироваться в новой семье.

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