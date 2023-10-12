Могилевская со слезами на глазах выполнила просьбу Нины Матвиенко: "На последней встрече сказала"

Украинская певица Наталья Могилевская со слезами на глазах выполнила последнюю просьбу народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В своем Instagram Могилевская поделилась, что Нина Митрофановна на их последней встрече дала ей щемящее стихотворение. Легендарная артистка посоветовала певице зачитывать эти строки на моноспектакле "Я вдома".

"Простились с Ниной Митрофановной. Это большая потеря для украинской культуры и музыки. На нашей последней встрече я попросила стихотворение. Нина Митрофановна подарила мне его и сказала: "Наталочка, это стихотворение очень хорошо будет в твоем спектакле "Я дома", — вспомнила Могилевская .

Нина Матвиенко и Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница на своем моноспектакле почтила память покойной артистки. Могилевская со слезами на глазах прочитала стихотворение и отметила, что теперь каждый раз будет зачитывать щемящие строки.

"С сегодняшнего дня я обязательно буду читать это стихотворение. Я вам очень благодарю! Большое уважение вам и светлая память, дорогая моя, Нина Митрофановна!" – отметила Могилевская.

Наталья Могилевская со слезами на глазах почтила память Нины Матвиенко

Напомним, легендарная Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября. Прощание с артисткой прошло 11 октября в Национальной Филармонии Украины. Помещение украсили белыми цветами, повсюду стояли портреты певицы.

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