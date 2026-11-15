Могилевская со слезами на "Голосі-14" шокировала признанием о пережитом насилии: "Было стыдно"

Голос країни-14, Наталья Могилевская

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Украинская певица и тренер «Голоса країни-14» Наталья Могилевская неожиданно поделилась личной историей, о которой раньше не решалась говорить публично.

Откровенность артистки произошла после выступления 27-летней украинской актрисы театра и кино Алены Якименко. Участница исполнила песню «Черемшина», однако ни один из четырех тренеров не развернул кресло.

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Впрочем, Алена пришла на вокальное шоу не только ради музыкальной карьеры. Актриса воспользовалась возможностью привлечь к проблеме насилия и призвала тех, кто столкнулся с подобным опытом, не молчать и добиваться справедливости. Она рассказала о непростых условиях работы в одном из киевских театров и призналась, что время ее воспринимали не как профессиональную актрису, а как сексуальный объект.

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Алена Якименко

Ее история связана со скандалом вокруг уже бывшего руководителя Андрея Билоуса. В свое время показания актрис и других работниц театральной сферы повлекли за собой значительный общественный резонанс, протесты и акции с требованиями ответственности. Алена также рассказала, что продолжает работать с психологом, чтобы справиться с пережитым.

Слова участницы глубоко затронули Наталью Могилевскую. Певица со слезами обняла актрису и со слезами поблагодарила ее за смелость говорить о болезненных вещах. Оказалось, что наставница и сама неоднократно оказывалась в ситуациях, когда подвергалась насилию.

Наталья Могилевская, Алена Якименко

Могилевская не стала раскрывать подробностей пережитого, однако ее признание стало одним из самых эмоциональных моментов выпуска. Певица подчеркнула, что в свое время ей было стыдно говорить о таких ситуациях, но теперь она чувствует благодарность людям, которые решаются поднимать эту тему открыто.

«Хочу вам сказать огромную благодарность. За мою жизнь несколько раз я, к сожалению, знала, что это такое. Но у меня не хватило смелости сказать. Я очень счастлива, что ты есть. Сегодня у меня есть и смелость и желание сказать об этом. И мне не стыдно, а было очень! Я тебе очень благодарна», — обратилась к Алене артистка.

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Наталья Могилевская, Алена Якименко

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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