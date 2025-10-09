- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 452
- Время на прочтение
- 2 мин
Могилевская со слезами показала подарок от Нины Матвиенко, который она сделала накануне смерти
Артистка держит этот подарок в особом месте своего дома — на алтаре.
Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о последней встрече с легендарной артисткой Ниной Матвиенко.
По случаю второй годовщины смерти артистка поделилась щемящими воспоминаниями о ней. В частности, отметила, что виделась с 75-летней исполнительницей за несколько дней до ее смерти. Тогда обе звезды выступали в рамках одного благотворительного концерта. И конечно, Могилевская не упустила возможности увидеться с Ниной Митрофановной за кулисами.
Наталья признается, что в тот день получила от легендарной коллеги в подарок два стихотворения. Нина Митрофановна попросила певицу добавить их к своим спектаклям, которые она видела неоднократно собственными глазами. Могилевская согласилась и признается, что до сих пор те строки из поэзии стоят у нее в ее святом уголке дома — алтаре.
"Наша последняя встреча. Она была на выступлении для военных. Несмотря на возраст, она ездила. Мы с ней увиделись, вместе выступали. Она очень любила мои два спектакля. Была на них по несколько раз. Она плакала и сказала: "Я знала, что мы будем выступать вместе и я тебе привезла кое-что — стихи для спектакля. Я молю тебя, вставь в свой спектакль". Она просто вырывает этот стих, там их было два, дарит мне... И буквально через несколько дней ее не стало. Возможно, неделю. Я с теми стихами повсюду — я с ними сплю, я их люблю, они у меня на алтаре, где я молюсь. Она была невероятно теплой", — щемяще рассказала Наталья в интервью Славе Демину.
Напоследок артистка поделилась одним из стихотворений Нины Митрофановны, зацитировав строки со слезами:
Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони,
Присяду в хаті край вікна і буду чуть церковні дзвони.
І я наплачусь досхочу — сльозами вмию всі могили,
Зварю відвару з чебрецю й вип'ю келишок для сили.
Коли закінчиться війна? Коли?
Усі говорять, що нескоро…
Але готую я столи й промовляю: скоро, скоро.
Напомним, недавно сын Нины Матвиенко делился собственными воспоминаниями о маме и каким был их последний разговор.