Могилевская страстно поцеловала Козловского прямо на сцене и вызвала неоднозначную реакцию в Сети
Артисты взбудоражили фанов во время своего дуэта.
Украинская певица Наталья Могилевская зажгла на своем большом концерте в Киеве.
Так, на одно из шоу в столице звезда пригласила своего коллегу Виталия Козловского. Вместе звездный дуэт исполнил песню «Відправила Message». К тому же во время номера артисты неожиданно страстно поцеловали друг друга перед публикой в зале и сорвали громкие овации. Соответствующим видео поделился пользователь с ником arik_voloshin в TikTok.
Для выступления Виталий выбрал костюм и полупрозрачный блестящий лонгслив, который подчеркнул его рельефный торс, а Наталья — латексный комбинезон. Посреди шоу певица также сняла с коллеги пиджак и откинула его в сторону, демонстрируя страсть.
Под видео собралось немало комментариев. Украинцы разделились на два лагеря. Одни поддержали такое творческое проявление звезд, а другие же наоборот раскритиковали их, ведь оба находятся в отношениях и имеют детей.
А это к чему было? Выглядит немного странно
Это спектакль, искусство, эмоции, драйв. Не нравится — не смотрите
У него же жена и ребенок есть
Артисты в фильмах тоже целуются и тоже имеют семьи, здесь тоже актерская игра
