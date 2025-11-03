ТСН в социальных сетях

Могилевская страстно поцеловала Козловского прямо на сцене и вызвала неоднозначную реакцию в Сети

Артисты взбудоражили фанов во время своего дуэта.

Наталья Могилевская и Виталий Козловский

Украинская певица Наталья Могилевская зажгла на своем большом концерте в Киеве.

Так, на одно из шоу в столице звезда пригласила своего коллегу Виталия Козловского. Вместе звездный дуэт исполнил песню «Відправила Message». К тому же во время номера артисты неожиданно страстно поцеловали друг друга перед публикой в зале и сорвали громкие овации. Соответствующим видео поделился пользователь с ником arik_voloshin в TikTok.

Для выступления Виталий выбрал костюм и полупрозрачный блестящий лонгслив, который подчеркнул его рельефный торс, а Наталья — латексный комбинезон. Посреди шоу певица также сняла с коллеги пиджак и откинула его в сторону, демонстрируя страсть.

Под видео собралось немало комментариев. Украинцы разделились на два лагеря. Одни поддержали такое творческое проявление звезд, а другие же наоборот раскритиковали их, ведь оба находятся в отношениях и имеют детей.

  • А это к чему было? Выглядит немного странно

  • Это спектакль, искусство, эмоции, драйв. Не нравится — не смотрите

  • У него же жена и ребенок есть

  • Артисты в фильмах тоже целуются и тоже имеют семьи, здесь тоже актерская игра

Напомним, недавно актриса Дженнифер Энистон рассекретила свой новый роман и показалась в объятиях своего бойфренда.

