Могилевская страстно поцеловала Козловского прямо на сцене и вызвала неоднозначную реакцию в Сети

Наталья Могилевская и Виталий Козловский

Украинская певица Наталья Могилевская зажгла на своем большом концерте в Киеве.

Так, на одно из шоу в столице звезда пригласила своего коллегу Виталия Козловского. Вместе звездный дуэт исполнил песню «Відправила Message». К тому же во время номера артисты неожиданно страстно поцеловали друг друга перед публикой в зале и сорвали громкие овации. Соответствующим видео поделился пользователь с ником arik_voloshin в TikTok.

Для выступления Виталий выбрал костюм и полупрозрачный блестящий лонгслив, который подчеркнул его рельефный торс, а Наталья — латексный комбинезон. Посреди шоу певица также сняла с коллеги пиджак и откинула его в сторону, демонстрируя страсть.

Дата публикации 10:53, 03.11.25 Количество просмотров 29 Могилевская слилась в поцелуе с Козловским во время концерта в Киеве

Под видео собралось немало комментариев. Украинцы разделились на два лагеря. Одни поддержали такое творческое проявление звезд, а другие же наоборот раскритиковали их, ведь оба находятся в отношениях и имеют детей.

А это к чему было? Выглядит немного странно

Это спектакль, искусство, эмоции, драйв. Не нравится — не смотрите

У него же жена и ребенок есть

Артисты в фильмах тоже целуются и тоже имеют семьи, здесь тоже актерская игра

