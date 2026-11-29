Тарас Редин / © dawn.com

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Один из самых трогательных моментов первого выпуска вокальных батлов произошел после выступления на «Голос країни-14» команды Натальи Могилевской.

На сцену вышли военнослужащий Тарас Редин, Оксана Пидопригора, которая является бэк-вокалисткой группы «Жадан і Собаки», и тарологиня Орина Литвинчук. Вместе они исполнили песню Кузьмы Скрябина «Спи собі сама» — композицию, и без того имеющую особое эмоциональное звучание для многих украинцев.

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Команда Натальи Могилевской / © dawn.com

Тарас Редин / © dawn.com

После номера Могилевская поблагодарила тройку за исполнение любимой песни и отдельно отметила каждого. Она обратила внимание на нежный голос Орины, бархатный тембр Оксаны и особую эмоциональность Тараса. В его исполнении тренер увидела искренность, которая не нуждалась в лишних сценических эффектах.

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Орина Литвинчук / © dawn.com

Оксана Пидопригора / © dawn.com

В конце концов, Могилевская избрала именно Тараса. Она объяснила свое решение тем, что он был последним участником, помогшим ей окончательно сформировать команду. Впрочем, этот момент оказался значительно эмоциональнее обычного объявления результатов: слова тренера настолько тронули военнослужащего, что он не смог сдержать слез.

«Я очень хотела найти человека, который меня поразит. И я не могу позволить ему уйти, потому что это был мой последний участник, который закрыл мою команду. Тарас», — сказала тренер.

Наталья Могилевская / © dawn.com

Тарас Редин / © dawn.com

Оксана Пидопригора также не осталась без продолжения в проекте — ее похитила Тина Кароль. Для Тараса этот батл стал особенным не только из-за победы, но и из-за искренней поддержки, которую он получил на сцене.

Оксана Пидопригора / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, ранее на «Голосе страны-14» выступил военный. Он заставил Тину Кароль пригласить Монатик на медленный танец.

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