Могилевская упала прямо во время выступления на сцене и посмеялась над своим весом

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ошеломила своим похудением на 15 кг, оконфузилась на сцене.

Исполнительница попала в неприятный инцидент в Полтаве, куда приехала со своим выступлением. Так, во время исполнения песни "Я танцювала" звезда не удержала баланса на каблуках и упала. К счастью, сзади в этот момент ее поймал один из танцовщиков.

На видео заметно, что после инцидента Наталья мастерски продолжила петь с улыбкой. К тому же в своем TikTok-аккаунте артистка не упустила возможности пошутить над собой. В частности, вспомнила свое похудение и предположила, что упала именно из-за этого.

Наталья Могилевская оконфузилась на сцене перед поклонниками

"Друзья, видите ли, так похудела, что уже падаю", — в шутку подписала видео Могилевская.

В свою очередь, в комментариях поклонники подчеркнули профессионализм певицы, которая после падения сделала вид вроде бы ничего и не произошло:

Артист может выйти из любых ситуаций... Браво! Упали, встали, улыбнулись и вперед

Наталья, вы всегда выглядите хорошо

Это было невероятно круто. Это было в Полтаве. Любовь к слушателям невероятна. Наталья, вы невероятны. Спасибо за эмоции это было непревзойденно

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассказал о конфузе на сцене, за который ему больше всего в жизни стыдно.

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