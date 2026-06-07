Могилевская устроила мужу роскошный сюрприз в Одессе и нежно поздравила его с праздником

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о празднике в семье.

Так, на днях муж звезды Валентин отпраздновал день рождения. По случаю особого праздника артистка организовала для семьи небольшое путешествие в Одессу. Вместе с возлюбленным и дочерьми — Соней и Мишель — звезда отправилась на побережье, где их ждал отдых в комфортном отеле.

В своем фотоблоге Могилевская продемонстрировала роскошный номер, который выбрала для празднования. Супруги остановились в президентских апартаментах с собственным джакузи, а на территории комплекса был просторный бассейн для отдыха всей семьи.

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Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица также поделилась кадрами семейного досуга. На кадрах можно увидеть младшую дочь Соню, которая весело проводит время в бассейне и на пляже. Сама же артистка наслаждалась солнечной погодой, отдыхая на шезлонге.

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Особым моментом празднования стал романтический ужин для именинника. Наталья позаботилась об атмосфере праздника: стол украсили свечами, а меню состояло из блюд из морепродуктов. Дополнял вечер живописный вид на море. В заметке артистка адресовала мужу трогательные слова поздравления.

«Мы в Одессе. Приехали семьей немного отдохнуть и отпраздновать одно событие. У моего мужа день рождения. Мы взяли номер с детьми. С праздником тебя, дорогой», — восхитила артистка.

Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

После нескольких дней отдыха знаменитость также поделилась своими эмоциями от поездки. По словам Могилевской, Одесса подарила ей отличное настроение и незабываемые впечатления.

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«Одесса встречает очень гостеприимно. Прекрасная погода. Я счастлива», — написала исполнительница.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха отпраздновала 37-летие. Звезда показала пикантные фото в боди и чулках.

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