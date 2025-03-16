Могилевская в полотенце на голое тело показала свое место силы: "Одно из сильнейших на планете"

Украинская певица Наталья Могилевская показала свое место силы в Украине.

Так, во время гастролей артистка посетила Запорожье. Исполнительница призналась, что именно на острове Хортица она наполняется новой энергией, в частности, после купания в Днепре. Правда, из-за преступного разрушения оккупантами Каховской ГЭС территория несколько изменилась. В свою очередь Могилевская показала изменения берега реки и призналась, что ее визит также не обошелся без звуков взрывов.

Могилевская поплавала на острове Хортица и показала его нынешний вид

Тем не менее, певица вышла на связь к фанам в фотоблоге в полотенце и сообщила, что это не мешает ей придерживаться традиции в месте силы – купаться в Днепре и медитировать.

"Я уже на Хортице. Это самое любимое мое место. Одно из лучших и сильнейших на планете. Невероятно его люблю. По традиции буду плавать, хотя и Днепра почти не осталось, ведь через Каховку ушла вода. Священная Хортица. И конечно, что купаюсь и делаю медитацию под звуки бомбежек", - рассказала звезда.

Напомним, недавно Наталья Могилевская оконфузилась прямо во время выступления. Артистка упала на глазах у публики, но удачно выкрутилась из ситуации и посмеялась над своим весом.

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