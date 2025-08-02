- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2256
- Время на прочтение
- 2 мин
Могилевская в свое 50-летие наделала пикантных фото в боди и высказалась о возрасте: "Я только начинаю"
Артистка призналась, как со временем изменила к себе отношение.
Сегодня, 2 августа, украинская певица Наталья Могилевская празднует день рождения.
Знаменитости исполнилось 50 лет. В собственный юбилей именинница порадовала поклонников фотосессией на фоне бассейна. На снимках Могилевская позирует в черном боди и на каблуках, с ярким макияжем и красной помадой. Образ подчеркивает безупречную фигуру звезды после ее кардинального похудения. В то же время в посте артистка откровенно призналась, как воспринимает свой возраст и новый этап жизни.
По словам певицы, она больше не пытается кому-то угодить или соответствовать ожиданиям, зато учится любить себя такой, какая есть. Юбилей стал для нее точкой нового старта и переосмысления.
"50 — не возраст. Это состояние ума и души. Полюби меня такой, какая я есть... Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек, потому что не собираюсь финишировать. Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только сейчас начинает раскрываться по-настоящему — глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь — как хочу. И именно это — лучший старт. Потому что я только начинаю играть свою главную роль", — восхитила Могилевская.
Поклонники засыпали звездную именинницу поздравлениями, отметив ее роскошный вид:
С днем рождения, звезда! Сияй до 120!
Поздравляю. Шикарно выглядите в свои 50. Целеустремленный, роскошный, невероятный человек-легенда. Спасибо за вдохновение и пример, за силу духа и расцвет тела! Пусть все в жизни удается
Браво за все 50 лет. Теперь наслаждение от жизни!
Напомним, недавно певица Камалия показала своего 70-летнего бывшего мужа Захура и ошеломила его видом в юбилей.