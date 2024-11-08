Могилевская восхитила, как с младшей дочкой наслаждается плаванием в бассейне на крыше

Артистка также поделилась, чем детей отвлекает от гаджетов.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о досуге с дочками в Буковеле.

Исполнительница в своем фотоблоге продолжает делиться кадрами из уютного семейного отдыха в Украине. На этот раз Наталья похвасталась, как с младшей дочкой Софией поплавала в бассейне с подогревом под открытым небом. Поскольку зона отдыха располагалась на крыше, звездная мама с ребенком имела возможность насладиться живописными видами Буковеля.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, звезда рассказала о новом вызове ее материнства. В частности, как она столкнулась с зависимостью детей от гаджетов. Однако она все же нашла выход и предложила девочкам разнообразные игры, в частности, рисование. Так что, кроме активностей, все вместе они творчески проводят время в горах.

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Дети и гаджеты: вызов, с которым сталкиваются современные родители. Я нашла решение – водяные маркеры. Это идеальный способ провести время с детьми. Творчески, креативно, весело", — поделилась Могилевская.

Напомним, недавно певица Джамала восхитила фото с тремя подросшими сыновьями в импровизированной домашней фотосессии.

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