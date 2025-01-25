Могилевская восхитила новым навыком 4-летней дочери: "Впервые в жизни"

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о новых достижениях младшей дочери.

Звездная мама в своем Telegram-канале опубликовала редкое видео с 4-летней Соней. Могилевская показала, как девочка впервые научилась пользоваться буквами и успешно создает первые в жизни слова из кубиков, на которых написаны буквы. Одними из таких слов стали ее имя и слово "мама". Артистка сняла этот трогательный момент и просто не могла сдержать эмоций радости.

"Поздравьте меня, сегодня моя Соня впервые в жизни составила слово "мама" и свое имя", – написала Наталья.

Могилевская похвасталась результатами обучения 4-летней дочери

На кадраз видно, как девочка в розовом костюме сидит на диване и усердно занимается изучением букв. И, несмотря на незначительные ошибки, Могилевская поддерживает Соню и помогает ей найти правильное расположение кубиков. А в конце занятия обменялась с дочерью поцелуями и объятиями.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал своего подросшего первенца и как играет с ним. Кроме того, артист поздравил Оскара с особым праздником и признался, от чего появление малыша его спасло.

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