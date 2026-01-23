Могилевская восхитила романтикой с мужем за границей и напомнила кадр из известного фильма

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась редким фото со своим мужем Валентином.

Недавно артистка вместе с избранником и двумя дочками отдыхала на Тенерифе. Семья сбежала от холодной украинской зимы, чтобы провести время вместе и насладиться океаном и солнцем. В память о путешествии Могилевская сделала серию фотографий, одну из которых опубликовала в своем Telegram-канале.

На фото певица с возлюбленным позируют на фоне бескрайнего океана, воссоздав романтическую сценку культового фильма «Титаник». В то же время лицо мужа артистка традиционно оставила вне кадра — Валентин стоит спиной к камере. Но даже без этого нежность момента легко считывается: мужчина осторожно обнимает Наталью за талию, а сама сцена излучает уют и любовь.

Реклама

Наталья Могилевская с мужем

На такой милый кадр звезды отреагировало немало ее поклонников. Они оставили много реакций в форме эмоджи — огоньки и сердечки.

К слову, недавно Наталья Могилевская вместе с семьей вернулась в Украину. Приехав в свой дом под Киевом, артистка показала свое жилье, которое осталося без электроэнергии, и рассказала о последствиях длительных блэкаутов.