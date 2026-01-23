- Дата публикации
Категория
Гламур
423
1 мин
Могилевская восхитила романтикой с мужем за границей и напомнила кадр из известного фильма
Недавно вся семья отдыхала на Тенерифе.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась редким фото со своим мужем Валентином.
Недавно артистка вместе с избранником и двумя дочками отдыхала на Тенерифе. Семья сбежала от холодной украинской зимы, чтобы провести время вместе и насладиться океаном и солнцем. В память о путешествии Могилевская сделала серию фотографий, одну из которых опубликовала в своем Telegram-канале.
На фото певица с возлюбленным позируют на фоне бескрайнего океана, воссоздав романтическую сценку культового фильма «Титаник». В то же время лицо мужа артистка традиционно оставила вне кадра — Валентин стоит спиной к камере. Но даже без этого нежность момента легко считывается: мужчина осторожно обнимает Наталью за талию, а сама сцена излучает уют и любовь.
На такой милый кадр звезды отреагировало немало ее поклонников. Они оставили много реакций в форме эмоджи — огоньки и сердечки.
К слову, недавно Наталья Могилевская вместе с семьей вернулась в Украину. Приехав в свой дом под Киевом, артистка показала свое жилье, которое осталося без электроэнергии, и рассказала о последствиях длительных блэкаутов.