- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3347
- Время на прочтение
- 2 мин
Могилевская впервые показала своего супруга, которого раньше скрывала от публики
Пара мило провела время на дне рождении дочери Сони.
Певица Наталья Могилевская впервые за долгое время порадовала фанатов семейным контентом.
В своем фотоблоге звезда обнародовала ролик, где засветила часть своей дружной семьи. В частности, показала младшую дочь Соню, которая на днях отпраздновала свое 5-летие. Звездная мама похвасталась ее необычным перевоплощением в образ сказочной Русалочки накануне вечеринки в морском стиле.
Кроме того, Могилевская в конце ролика попозировала со своим мужем Валентином, которого тщательно скрывает от публики. На милых кадрах возлюбленные предстают возле праздничного стола и нежно смотрят друг на друга.
"Знакомьтесь, Соня в стиле Русалочки, ее любимого мультика. Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы полные благодарности и любви. Сегодня утром она проснулась в пять, прибежала к маме и спросила: "Мама, а ты можешь мне сделать такую же прическу и наряд в садик?". Закончилось все тем, что все, что вы видите, уехало в садик с подарками для любимых подружек и шариками-дельфинами для мальчиков. Благодарю Бога за это счастье видеть счастливой своего ребенка" — восхитила певица, которая просто сияет во время материнства.
Напомним, недавно шоумен Евгений Кошевой рассекретил, где будет учиться его старшая дочь Варя. Девушка передумала получать образование в Польше и объяснила, куда будет поступать.