Могилевская впервые показала своего супруга, которого раньше скрывала от публики

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская впервые за долгое время порадовала фанатов семейным контентом.

В своем фотоблоге звезда обнародовала ролик, где засветила часть своей дружной семьи. В частности, показала младшую дочь Соню, которая на днях отпраздновала свое 5-летие. Звездная мама похвасталась ее необычным перевоплощением в образ сказочной Русалочки накануне вечеринки в морском стиле.

Кроме того, Могилевская в конце ролика попозировала со своим мужем Валентином, которого тщательно скрывает от публики. На милых кадрах возлюбленные предстают возле праздничного стола и нежно смотрят друг на друга.

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"Знакомьтесь, Соня в стиле Русалочки, ее любимого мультика. Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы полные благодарности и любви. Сегодня утром она проснулась в пять, прибежала к маме и спросила: "Мама, а ты можешь мне сделать такую ​​же прическу и наряд в садик?". Закончилось все тем, что все, что вы видите, уехало в садик с подарками для любимых подружек и шариками-дельфинами для мальчиков. Благодарю Бога за это счастье видеть счастливой своего ребенка" — восхитила певица, которая просто сияет во время материнства.

Напомним, недавно шоумен Евгений Кошевой рассекретил, где будет учиться его старшая дочь Варя. Девушка передумала получать образование в Польше и объяснила, куда будет поступать.