Могилевская впервые прокомментировала скандальное заявление экс-Зианджи о том, что она ее оскорбляла

Могилевская впервые прокомментировала скандальное заявление экс-Зианджи о том, что она ее оскорбляла

Звезда говорит, что певица-трансгендер всегда была эмоциональным человеком.

Украинская певица Наталья Могилевская впервые прокомментировала скандальное заявление певицы-трансгендера Zi Faamelu, ранее известной как Зианджа, что она якобы ее оскорбляла.

Исполнительница рассказала "Світському життю", что не артисты, которые не стали популярными, обязательно ищут в ней какие-то недостатки.

"Те из моих артистов, которые стали успешными – Монатик, Макс Барских, Дантес, Регина Тодоренко – они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, — они обязательно ненавидят Монатика, Макса Барских и меня… И у них какие-то свои фантазии по поводу того, как оно бывает… Для того, чтобы иметь полноценную картину, надо, наверное, обращаться ко всем детям, с которыми я была, потому что у меня было очень много детей. У меня сейчас школа, и если спросить родителей детей, которые учились у меня в школе, то тоже можно найти недовольных людей", – поделилась Могилевская.

Экс-Борис Апрель, теперь Zi Faamelu (слева) и Наталья Могилевская / УНИАН

По словам певицы, Zi Faamelu всегда была эмоциональным человеком.

"Боря – он всегда был эмоциональным человеком. Что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромное оскорбление, потому что сложилось не так, как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины", — поделилась своими мыслями Могилевская.

Также исполнительница рассказала, что не общалась с Zi Faamelu после ее скандальных заявлений. Она не видит смысла этого делать. Могилевская убеждена, что певица достаточно взрослая, чтобы самой понять, что говорить, а что нет.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"Мне кажется, что он сейчас находится в взволнованном состоянии и не будет спокойным, чтобы можно было договориться", — поделилась Могилевская.

Напомним, в январе Zi Faamelu рассказала, что в свое время клипмейкер Алан Бадоев, певец Макс Барских и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский испортили ее карьеру. По ее словам, они считали тогда еще Борю Апреля угрозой и конкурентом, поэтому "делали все, чтобы избавиться от нее". Она добавила, что продюсер Наталья Могилевская поддержала это решение.

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