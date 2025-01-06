Могилевская впервые вывела 4-летнюю дочь на сцену и познакомила со звездами

Украинская певица Наталья Могилевская привела младшую дочь Соню на съемку.

В своем фотоблоге артистка вспомнила съемку "Новогоднего Вечернего Квартала". Это было особенным днем для Натальи, потому что вместе с ней на площадку впервые приехала 4-летняя дочь. И хоть девочка так и не вышла на публику во время съемок шоу, но во время репетиции мамы на сцене все же побывала.

К тому же, Могилевская показала маленькой дочери, как все устроено за кулисами. В частности, провела экскурсию по съемочной площадке и гримеркам. А вскоре Соня уже сама исследовала площадку и наблюдала за настройкой спецэффектов. Более того, исполнительница даже познакомила Соню с артистами во время репетиции. И прямо на сцене, когда еще не было зрителей, девочка пообщалась с Юрием Ткачем и Ириной Гатун. Правда, пока все же несколько стеснялась новых людей.

Могилевская с дочерью показалась за кулисами новогоднего шоу

"Впервые побывала у мамы на работе… Новогодний огонек", – написала Могилевская.

Тем не менее, в комментариях заверили, что Соня в будущем может составить конкуренцию маме и пожелали девочке счастья.

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Напомним, недавно певица Оля Полякова также показала, как проводит время с младшей дочерью Алисой. Кроме того, артистка восхитила видом своего роскошного загородного особняка.

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