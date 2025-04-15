Могилевская впервые за долгое время показала, как 4-летняя дочь дома время проводит

Наталья Могилевская с дочерью Софией / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская порадовала фанатов семейным контентом.

Исполнительница во время насыщенного рабочего графика уделяет значительное время двум детям. В частности, беспокоится об их образовании. В своем фотоблоге Наталья поделилась, что ее младшая дочь Софийка проводит досуг с пользой и занимается английским.

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звездная мама показала, как проходит одно из занятий 4-летней девочки. На кадрах виднеются Софийка и репетитор, с которой она просматривает слайды и изучает новые иностранные слова. Более того, дочь Могилевской уже усердно учится овладевать письмом и умеет выводить буквы из английского алфавита. Поэтому в конце похвасталась результатом учительнице. В то же время певица засветила комнату Софийки, на фоне которой видны игрушки и мебель.

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Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сонька на английском", - написала Наталья.

Отметим, что у исполнительницы также есть старшая дочь Мишель. Однако в этот раз она осталась за кадром.

Напомним, что недавно Ольга Горбачева показала свою заметно подросшую 10-летнюю дочь от мужа, продюсера Юрия Никитина. Кроме того, девушка продемонстрировала свой танцевальный талант.