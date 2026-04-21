Могилевская впервые заговорила о детях и внуке ее мужчины и в каких с ними отношениях находится

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала о детях и внуке ее мужчины Валентина.

Пара воспитывает двух дочерей - Мишель и Софию. Но, оказывается, у избранника артистки есть дети от предыдущих отношений. Исполнительница на проекте "Тур зірками" уверяет, что находится с ними в прекрасных отношениях. Наталья Могилевская говорит, что не только любит детей ее возлюбленного, но и убеждена, что они дают хороший пример Мишель и Софии для подражания.

"Я не только люблю его детей, я считаю, что они пример для моих, потому что они были лучшими ученицами школы. Одна закончила школу на Wall Street, сейчас - университет в LA. Она работает в Sony Music. Просто невероятная девушка!" - говорит артистка.

Оказывается, у Валентина уже даже есть внук. По словам исполнительницы, мальчик с ее младшей дочерью одного возраста. И в этом году они вместе пойдут в первый класс. Певица надеется, что внук Валентина также будет заниматься бальными танцами, как и София. Таким образом дети смогут танцевать в паре.

"У него есть внук. И 1 сентября его внук, такого же возраста, как моя Сонька, они пойдут вместе учиться в школу. И еще я очень надеюсь, что они также станут парой на бальных танцах, потому что она уже занимается. И я очень хочу, чтобы они вместе танцевали. Это огромная семья, любовь", - добавила артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская ошеломила успехами старшей дочери в спорте. 14-летняя Мишель занимается легкой атлетикой.