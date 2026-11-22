Наталья Могилевская и Артем Пивоваров / © dawn.com

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На сцену «Голосу країни-14» вышел 20-летний Владислав Тыка.

Участник учится в университете культуры, а параллельно работает кассиром в супермаркете. Однако он мечтает стать певцом и пришел на «Голос країни». На сцене проекта он исполнил хит Parfeniuk — «Відриваючись». Однако, к сожалению, тренеры не нажали красную кнопку.

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Когда звездные наставники услышали, кем работает Владислав, то вспомнили свой жизненный путь. Наталья Могилевская пела в ресторане и получала незначительные деньги.

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«Я в ресторане пела, у меня была зарплата 20 долларов. Поэтому я прекрасно понимаю вас», — говорит тренер.

Владислав Тыка / © dawn.com

Тем временем Артем Пивоваров работал в реанимации. Тренер вспоминает, что даже после тяжелого насыщенного дня ходил на джемы, чтобы перенимать опыт и взаимодействовать с другими музыкантами. В таком ритме Пивоваров прожил четыре года.

«Я, когда работал в реанимации с 8 утра до 18, то после работы я обязательно ехал куда-то, на какие-то джемы взаимодействовать, перенять опыт. Продолжал постоянно в таком темпе четыре года жить и находить этот баланс», — вспомнил певец.

Так что тренеры обратились к Владиславу и призвали его не сдаваться. Они отметили, что у него действительно отличный голос. Главное — верить в себя и уверенно идти к своей цели.

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«Вы так переживаете. Хочется вас согреть, поддержать, успокоить. Так получилось, что у двух тренеров уже нет мест в командах. Мы с Артемом что-то себе размышляем, ищем. Может быть, вам просто не повезло. Но, пожалуйста, продолжайте верить в себя», — посоветовала участнику Наталья Могилевская.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина»

Напомним, на «Голос країни-14» неожиданно пришла внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова. Мария заставила зал аплодировать ей стоя.

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