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Могилевская вспомнила свою работу в ресторане за копейки, а Пивоваров рассказал о сменах в реанимации
Тренеры вспомнили, кем работали до того, как стать популярными.
На сцену «Голосу країни-14» вышел 20-летний Владислав Тыка.
Участник учится в университете культуры, а параллельно работает кассиром в супермаркете. Однако он мечтает стать певцом и пришел на «Голос країни». На сцене проекта он исполнил хит Parfeniuk — «Відриваючись». Однако, к сожалению, тренеры не нажали красную кнопку.
Когда звездные наставники услышали, кем работает Владислав, то вспомнили свой жизненный путь. Наталья Могилевская пела в ресторане и получала незначительные деньги.
«Я в ресторане пела, у меня была зарплата 20 долларов. Поэтому я прекрасно понимаю вас», — говорит тренер.
Тем временем Артем Пивоваров работал в реанимации. Тренер вспоминает, что даже после тяжелого насыщенного дня ходил на джемы, чтобы перенимать опыт и взаимодействовать с другими музыкантами. В таком ритме Пивоваров прожил четыре года.
«Я, когда работал в реанимации с 8 утра до 18, то после работы я обязательно ехал куда-то, на какие-то джемы взаимодействовать, перенять опыт. Продолжал постоянно в таком темпе четыре года жить и находить этот баланс», — вспомнил певец.
Так что тренеры обратились к Владиславу и призвали его не сдаваться. Они отметили, что у него действительно отличный голос. Главное — верить в себя и уверенно идти к своей цели.
«Вы так переживаете. Хочется вас согреть, поддержать, успокоить. Так получилось, что у двух тренеров уже нет мест в командах. Мы с Артемом что-то себе размышляем, ищем. Может быть, вам просто не повезло. Но, пожалуйста, продолжайте верить в себя», — посоветовала участнику Наталья Могилевская.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина»
Напомним, на «Голос країни-14» неожиданно пришла внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова. Мария заставила зал аплодировать ей стоя.