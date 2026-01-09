- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3124
- Время на прочтение
- 2 мин
Могилевская выехала с мужем и детьми за границу и показалась с семьей в аэропорту
Артистке выпала возможность побыть в начале года с самыми родными.
Украинская певица Наталья Могилевская отправилась в долгожданный отпуск вместе с семьей — мужем Валентином и двумя дочерьми.
Артистка поделилась трогательными кадрами семейного путешествия, которое началось с поездки автобусом за границу. В своем Instagram Могилевская показала, как семья направляется в Польшу, откуда уже вылетела на испанский остров Тенерифе. Звезда призналась, что это путешествие имеет для нее особое значение — она стремится подарить детям новые впечатления и показать мир за пределами войны.
«Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгой дороги», — поделилась артистка.
Наталья также опубликовала теплые семейные фото из аэропорта, где они все вместе готовятся к перелету. На снимках — улыбки, объятия и ощущение счастья, которое сложно не заметить. А уже напоследок певица приберегла кадры, где на острове обнимается с мужем на фоне морских волн.
К слову, в конце прошлого года Могилевская рассказывала, что ее муж уже три года не видел своего внука. И, похоже, звездная семья уже воссоединилась с родственниками и наслаждается временем с ними без обстрелов, холодов и рабочей рутины.
