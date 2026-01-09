Могилевская выехала с мужем и детьми за границу и показалась с семьей в аэропорту

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская отправилась в долгожданный отпуск вместе с семьей — мужем Валентином и двумя дочерьми.

Артистка поделилась трогательными кадрами семейного путешествия, которое началось с поездки автобусом за границу. В своем Instagram Могилевская показала, как семья направляется в Польшу, откуда уже вылетела на испанский остров Тенерифе. Звезда призналась, что это путешествие имеет для нее особое значение — она стремится подарить детям новые впечатления и показать мир за пределами войны.

«Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгой дороги», — поделилась артистка.

Наталья Могилевская с семьей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья также опубликовала теплые семейные фото из аэропорта, где они все вместе готовятся к перелету. На снимках — улыбки, объятия и ощущение счастья, которое сложно не заметить. А уже напоследок певица приберегла кадры, где на острове обнимается с мужем на фоне морских волн.

Наталья Могилевская с семьей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с мужем за границей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, в конце прошлого года Могилевская рассказывала, что ее муж уже три года не видел своего внука. И, похоже, звездная семья уже воссоединилась с родственниками и наслаждается временем с ними без обстрелов, холодов и рабочей рутины.

