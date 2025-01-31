Могилевская выразила желание иметь сына и раскрыла метод, которым воспитывает дочерей

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно высказалась о материнстве.

В своем фотоблоге звезда сообщила, что в будущем очень хочет стать многодетной мамой. В частности, мечтает о третьем сыночке.

Наталья Могилевская о детях / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А пока Наталья вместе с мужем Валентином воспитывает двух дочерей – Софию и старшую Мишель. Певица призналась, что делает это с помощью многих методов, но особенно выделила принцип "зеленой ручки". Она пояснила, что не акцентирует внимание девочек на ошибках, а подчеркивает их ежедневные даже минимальные достижения.

"Этот метод придумала мама одного мальчика. Она взяла зеленую ручку и вместо ошибок начала выделять зеленой пастой то, что было правильным. То есть она выбрала фокусироваться на том, что получается хорошо, вместо того, чтобы указывать на ошибки. В результате этого эксперимента у мальчика сильно возросла успеваемость в школе, он стал более мотивированным к обучению, ведь поверил в собственные силы. И не обязательно в школе, но и дома обращать внимание именно на то, что получается отлично: как быстро ты все убрал, ты придумал отличную игру, ты лучше всех шутил и так далее..." – рассказала знаменитость.

Наталья Могилевская о детях / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская показывала первые успехи 4-летней дочери. Соня научилась пользоваться буквами и сочинять слова.

Могилевская похвасталась результатами обучения 4-летней дочери

Читайте также: