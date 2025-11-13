Могилевская высказалась о 4-летних отношениях с мужем и как она меняется: "Всегда не хватало"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о чувствах к своему возлюбленному Валентину, с которым вместе уже четыре года.

Артистка поделилась, как изменилась за это время и какие внутренние открытия пережила рядом с мужем. Наталья призналась, что именно после начала большой войны и отношений с Валентином она поняла, что ей не хватает нежности и женственности. Поэтому в результате начала учиться этому и до сих пор продолжает.

Об этом артистка заявила в сториз Тины Кароль в Instagram. Стоя рядом со своей коллегой, Могилевская искренне призналась, что вдохновляется ею. В частности, поставила ее в пример естественной женственности, кротости и одновременно внутренней силы. В ответ Кароль застеснялась, мило улыбаясь.

Наталья Могилевская и Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

«Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности… Сейчас я с мужем уже четвертый год пытаюсь найти то, что этой девочке дается, что этой девочке дается так легко, так естественно — быть такой женственной. Я не могу стоять рядом», — призналась Могилевская.

