Могилевская вывела в свет старшую дочь и заговорила о свадьбе

Известная певица Наталья Могилевская стала одной из гостей на недавнем концерте MONATIK. Артистка призналась, что пришла на мероприятие не сама.

Столичный бомонд собрался на новом шоу от MONATIK. На действо пришли посмотреть почти все топ-звезды шоу-бизнеса, причем вместе со своими семьями. Среди звезд редакция ТСН.ua увидела на танцполе и Наталью Могилевскую. Артистка призналась нам, что на концерте присутствует и ее старшая дочь с подружками.

"Мишель очень любит творчество Монатика, поэтому я не могла ее не отпустить. Это ее первый выход в свет на концерт, до этого она была только на моих спектаклях "Доньки" и "Я вдома". Накануне она даже немного волновалась", – рассказывает ТСН.ua звезда.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, старшей дочери Могилевской уже 13 лет, она учится в столичной школе, где никто не знает, кто ее родители. Более того, сама артистка до сих пор не показывает лица обеих дочерей (младшей Софии – четыре года), чтобы не привлекать к ним общественное внимание. На наш вопрос Наталье, планирует ли она свадьбу в этом году со своим гражданским мужем, она ответила: "Это точно не ко времени, пока я об этом даже не думаю. Все происходит в жизни, когда должно произойти. Меня сейчас все вполне устраивает".

Наталья Могилевская

Также мы не могли не спросить народную артистку о ее довольно необычном наряде, а именно – обуви и пиджаке наизнанку. "Вы же знаете, я люблю экспериментировать, – смеется артистка в комментарии для ТСН.ua. – Купила себе новые коричневые сапожки, а потом решила покрасить их белой краской. Так они, мне кажется, намного оригинальнее. Относительно пиджака, он был так круто сделан изнутри, и мне было обидно, что этого никто не видит. Поэтому и надела его наизнанку. В этом есть некая философия: внутренний мир человека должен быть таким же красивым, как и внешний".

Дмитрий Монатик / Фото: пресс-служба MONATIK

К слову, в свое время именно Наталья Могилевская пригласила Дмитрия Монатика в свой коллектив и уговорила переехать в столицу из Луцка. "Я обожаю талантливых людей, у меня есть на них чуйка. Дмитрий работал в моем шоу-балете и был привлечен к созданию хореографических студий на базе школы талантов, – делится с ТСН.ua Могилевская. – Кстати, свои первые песни Дмитрий написал тоже для меня, просто они так и не вышли в свет. И эти композиции, кстати, совсем другие, более философско-глубокие. Возможно, я еще когда-нибудь вас удивлю".

Напомним, в День святого Валентина артистка Наталья Могилевская выложила фото в Сеть, где показала, как провела праздничное утро.

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