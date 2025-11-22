Могилевская взяла 5-летнюю дочь на гастроли и ответила на упреки об "отстранении" старшей

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская впервые поехала на гастроли с дочкой Соней и рассказала, почему не взяла старшую Мишель.

Так, в фотоблоге исполнительница поделилась кадрами из путешествия. В частности, как отправлялась из Киева в Одессу в компании Сони. Между концертами исполнительница немного отдохнула с малышем в чане, прогулялась по побережью и территории отеля и наделала милых снимков. Могилевская отметила, что такой опыт поездки на гастроли у ее младшей дочери первый.

«Впервые взяла маленькую Соню с собой на гастроли. Если честно, я немного волновалась, потому что это наш первый опыт. Лучшие моменты, которые хочется повторить. Это кайф. Хотя немного трудно и очень ответственно. Концерты ей не показываю, потому что очень громко, и не хочу, чтобы она решила, что мама принадлежит не только ей», — рассказала певица.

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однако вместе с комплиментами для семьи Наталья получила порцию хейта. В частности, пользователи в комментариях упрекнули звезду, что она якобы не так много уделяет внимания старшей дочери Мишель и она «больше отстранена». В сторис певица ответила и объяснила, что на самом деле это не так. Наоборот отметила, что старшая выбирает то, что ей сейчас интересно — друзья и хобби. А Соне же интересно проводить время с мамой.

«Старшая дочь требует гораздо больше внимания и времени. Она больше пострадала и помнит больше. Просто подросткам не интересно сниматься с мамой. У нее своя жизнь с друзьями в лицее. Она нагружена тренировками и переживает о результатах в них. Не перекладывайте на меня общие проекции. Какой будет Соня — пока не известно. А Мишель уж точно прекрасный и сердечный человек. Я горжусь ею больше всего», — отметила артистка.

