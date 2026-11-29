Илья Ржищев и Наталья Могилевская / © dawn.com

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Один из самых забавных и одновременно неожиданных сюжетов батлов развернулся вокруг участника “Голос країни-14” Ильи Ржищева .

При обсуждении выступления участника Наталья Могилевская не скрывала симпатии к нему и даже заговорила о любви с первого взгляда. Но за шутливым флиртом скрывалась вполне реальная борьба тренеров за талантливого вокалиста.

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"Я хочу извиниться, девушки, мне все равно нравится Илья. Это любовь с первого взгляда. Но, девушки, я хочу сказать, что вы удивили меня. Извините, мой женский выбор, если убрать Илью, вы были просто супер", - сказала артистка фаворита.

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Илья Ржищев / © dawn.com

Илья выступал в составе квартета вместе с Валерией Вовк и сестрами Юлией и Дарьей Хавчук . Участникам досталась непростая композиция с речитативом, так что каждому нужно было не потеряться на фоне других и одновременно сохранить целостность общего номера. После выступления Пивоваров отметил органичность Ильи, а Монатик обратил внимание на сложность задачи для всех участников.

Батл команды Дмитрия Монатика / © dawn.com

В конце концов Монатик оставил в своей команде Валерию. Сестер Хавчук угнала Тина Кароль, а сам Илья получил шанс продолжить участие благодаря Могилевской.

Валерия / © dawn.com

Сестры Хавчук / © dawn.com

В этой истории нашлось место и для своеобразного примирения: Могилевская извинилась перед Зоей Скачко, которую раньше похитила в свою команду.

"Хочу извиниться перед Зоей, которая там сейчас сидит, просто это было, это гиштальт, это первая любовь", - извинилась тренер.

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Наталья Могилевская / © dawn.com

Илья Ржищев и Наталья Могилевская / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, ранее на «Голосе страны-14» выступил военный. Он заставил Тину Кароль пригласить Монатик на медленный танец.

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