- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 816
- Время на прочтение
- 2 мин
Могилевская заговорила о внуке своего мужа и когда они встретятся всей семьей
Артистка поделилась планами на Новый год в кругу самых близких.
Украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время заговорила о семье своего возлюбленного Валентина.
Знаменитость тщательно скрывает от публики личную жизнь и семейное счастье. Но на этот раз певица неожиданно заговорила о предыдущем браке Валентина. Как оказалось, мужчина от экс-жены имеет взрослую дочь, которая уже подарила ему внука. По словам Натальи, именно с ними они проведут свои зимние каникулы в начале следующего года. Семья соберется вместе за границей.
Могилевская признается, что их младшая дочь Соня уже не дождется поездки. Поэтому, вероятно, между двумя дочерьми исполнительницы и семьей со стороны их папы сложились довольно теплые отношения. Но пока же звезда активно гастролирует и признается, что так же в ожидании первого с начала большой войны путешествия за границу.
«1 января вечером мы планируем доехать до Варшавы. Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука. Мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с дочкой от первого брака (мужа Валентина — прим. ред.). Это невероятный Яшка такого же возраста, как наша Сонька. Я так мечтаю об этом. Соня спрашивает: „А когда мы поедем? А когда мы поедем?». Я уже устала, а в декабре все плотно. Буду месяц отдыхать. Но я еду с тренером, чтобы во второй части тура я влезла в костюмы», — поделилась артистка в интервью «Люкс ФМ».
Напомним, недавно во время концерта Наталья Могилевская прямо на сцене пылко поцеловала Виталия Козловского. На такой неожиданный поворот сюжета уже отреагировала жена певца.