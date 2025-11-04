Могилевская заговорила о внуке своего мужа и когда они встретятся всей семьей

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время заговорила о семье своего возлюбленного Валентина.

Знаменитость тщательно скрывает от публики личную жизнь и семейное счастье. Но на этот раз певица неожиданно заговорила о предыдущем браке Валентина. Как оказалось, мужчина от экс-жены имеет взрослую дочь, которая уже подарила ему внука. По словам Натальи, именно с ними они проведут свои зимние каникулы в начале следующего года. Семья соберется вместе за границей.

Могилевская признается, что их младшая дочь Соня уже не дождется поездки. Поэтому, вероятно, между двумя дочерьми исполнительницы и семьей со стороны их папы сложились довольно теплые отношения. Но пока же звезда активно гастролирует и признается, что так же в ожидании первого с начала большой войны путешествия за границу.

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«1 января вечером мы планируем доехать до Варшавы. Это будет мой первый выезд за границу. Мой муж не видел три года внука. Мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с дочкой от первого брака (мужа Валентина — прим. ред.). Это невероятный Яшка такого же возраста, как наша Сонька. Я так мечтаю об этом. Соня спрашивает: „А когда мы поедем? А когда мы поедем?». Я уже устала, а в декабре все плотно. Буду месяц отдыхать. Но я еду с тренером, чтобы во второй части тура я влезла в костюмы», — поделилась артистка в интервью «Люкс ФМ».

