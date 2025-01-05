Могилевская заговорила о желании пополнения в семье и кто ей помогает в воспитании детей

Украинская певица Наталья Могилевская ответила, планирует ли еще детей.

В своем фотоблоге артистка откровенно ответила на самые интересные вопросы. В частности, призналась, что в будущем хочет еще детей. Правда, в подробности вдаваться не стала.

Наталья Могилевская о детях / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также звезда поделилась, как во время напряженного гастрольного графика ей удается воспитывать двух дочерей. По словам Могилевской, в этом ей помогает муж. И пока она работает, именно он помогает с детьми дома.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тем не менее, Наталья говорит, что пытается все успеть с помощью особой формулы. В частности, правильно расставляет приоритеты и не позволяет себе чрезмерного стресса: "Расслабляюсь и делаю только главное, самое ценное".

К слову, фаны регулярно делают комплименты Наталье Могилевской, которая в последнее время обрела свое счастье в семье. Правда, исполнительница не торопится показывать своих родных, а пока только рассказывает о них. Как известно, певица живет вместе со своим возлюбленным по имени Валентин. Возлюбленные уже несколько лет подряд воспитывают двух дочерей – 4-летнюю Софию и старшую 13-летнюю Мишель.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала редкое фото с Зибровым и Пономаревым и как выглядели звезды в молодости.

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