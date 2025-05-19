Могилевская замилувала, какие сюрпризы получает от маленькой дочери каждый день: "Насобирала сама"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно полностью показывала младшую дочь Соню, похвасталась ее подарком.

Так, ежедневно девочка радует маму цветами. По словам Натальи, дочь сама собирает их вокруг загородного дома и придумывает композиции из весенних растений. Певица признается, что не может нарадоваться такому проявлению любви Сони к ней и все хранит у себя в комнате. Более того, для удобства она приобрела специальные маленькие вазочки.

Наталья Могилевская с подарком от дочери / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Это все Сонька собрала сама возле дома. Хвастаюсь, какие весенние цветы для меня она нашла. Просто невероятно! Как они подходят к моей одежде сегодня. Это она постоянно собирает что-то вдоль берега: одуванчики и прочее. И приносит маленькие букетики каждый день", - рассказала счастливая Могилевская.

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В комментариях начали радоваться за артистку и в очередной раз подчеркивать, что ей очень к лицу быть мамой:

Нет ничего ценнее любви, собранной маленькими ручками возле дома... Эти цветы - это не просто подарок, а язык сердца. Соня подарила маме не просто букет, а момент, который будет греть душу навсегда

Какая вы очаровательная мама, как вам подходит роль мамы, аж глаза горят

Вы очень милая, хорошая Мама

Напомним, недавно певица Вера Брежнева раскрыла причину своего чувства вины перед дочерьми.