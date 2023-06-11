Могли уехать, но остались: кто из известных мужчин-иностранцев во время войны живет в Украине

В Украине до полномасштабной войны жило и работало немало известных мужчин, у которых есть другое гражданство. Когда Россия начала вторжение, знаменитости остались в стране, хотя могли уехать.

Известные мужчины-иностранцы активно помогают Украине. Они собирают средства на гуманитарные нужды, донатят на ВСУ, дают благотворительные концерты и выступления и рассказывают правду о враждебных действиях российских оккупантов на украинских землях. Более того, некоторые знаменитости решительно настроены получить гражданство Украины.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об известных мужчинах-иностранцах, которые остались в Украине, несмотря на войну, хотя у них была возможность беспрепятственно уехать.

Джеффри Кенни из TVORCHI

Участник группы TVORCHI, который представлял Украину на "Евровидении-2023", родом из Нигерии. Когда российские оккупанты начали полномасштабное вторжение, музыкант мог бы беспрепятственно уехать за границу. Впрочем, Джеффри остался. Вместе с другим участником TVORCHI Андреем Гуцуляком певец помогает Украине. Кстати, Джеффри также активно учит украинский язык и даже пригласил для этого репетитора.

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни / Фото: eurovision.tv

Эктор Хименес-Браво

Знаменитый шеф-повар находился за границей, когда в Украине началась полномасштабная война. Впрочем, знаменитость сначала приехал из Колумбии в Польшу, где занимался волонтерством, а затем – в Украину. В Киеве Эктор продолжил помогать украинцам, которые пострадали от действий российских оккупантов, ездил на передовую, чтобы накормить защитников, и даже пошел учиться военному делу, чтобы в случае чего суметь защитить себя и свою семью.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Евгений Сморигин

Актер и юморист Евгений Сморигин родом из Беларуси, однако уже много лет живет и работает в Украине. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Евгений не уезжал за границу. В конце прошлого года актер решительно решил получить украинское гражданство и даже сдал соответствующий экзамен.

Евгений Сморигин / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Мурат Налчаджиоглу

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу родом из Турции, так что во время полномасштабной войны мог оставаться за границей. Мужчина в начале российского вторжения находился в родной стране, однако вернулся в Украину. Бизнесмен занимался гуманитарной помощью и освещал правду о полномасштабной войне. Кстати, в начале июня Налчаджиоглу сыграл свадьбу в Конча-Заспе со своей избранницей, украинской визажисткой Лилией. На своем празднике бизнесмен признался в любви к Украине и отправил "подарок" российским оккупантам в виде снаряда.

Свадьба экс-мужа Ани Лорак Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Между тем, бывшая жена Мурата – уроженка Черновцов Ани Лорак – выбрала Россию, молчит о войне в Украине, оправдывает враждебные действия захватчиков и зарабатывает кровавые рубли.

Дмитрий Танкович

Телеведущий и комик Дмитрий Танкович родом из Белоруссии. Когда началась полномасштабная война, мужчина мог уехать за границу. Впрочем, Дмитрий остался в Украине. Комик дает благотворительные концерты и рассказывает праву о российском вторжении. Кстати, Танкович также намерен получить украинское гражданство. У телеведущего уже готовы все документы. Впрочем, получение украинского гражданства – довольно сложный процесс в условиях войны.

Дмитрий Танкович / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Амадор Лопес

Известный танцор Амадор Лопес родом из Венесуэлы. За месяц до начала полномасштабной войны знаменитость получил украинский паспорт и стал гражданином Украины. Амадор даже перевез маму в Киев, которая проживала в Венесуэле. Когда началась полномасштабная война, Лопес уехал в Макаров и три недели прожил в оккупации под постоянными обстрелами. При первой же возможности танцор вместе с мамой уехал на запад Украины. Амадор уговаривал родного человека уехать за границу, однако женщина отказалась и осталась с сыном. Сам Лопес не жалеет, что получил гражданство и не может уехать из Украины. Танцор гордится, что стал настоящим украинцем, и помогает ускорить победу в войне против России.

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Ранее редакция сайта ТСН.ua делала подборку об известных мужчинах-украинцах, которые во время войны уехали за границу и не вернулись. Среди них танцовщик Влада Яма, юморист Александр Эллерт и другие.

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