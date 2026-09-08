"Могу умереть": супруг Наталки Денисенко раскрыл подробности болезни, из-за которой не служит в ВСУ

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко

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Муж актрисы Натальи Денисенко — бизнесмен Юрий Ярошенко — рассказал о врожденном заболевании, из-за которого еще в молодом возрасте был признан непригодным к военной службе.

Манекенщик не впервые сталкивается с вопросами о своем статусе. В интервью Славе Демину он объяснил, что еще задолго до полномасштабного вторжения он был признан непригодным для военной службы.

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По словам Ярошенко, проблемы со здоровьем обнаружили во время прохождения ВЛК, когда ему было 21 год. Из-за диагноза его исключили из военного института, а дальнейшее обучение пришлось продолжить уже по другому направлению.

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Юрий Ярошенко / © скриншот с видео

Юрий уточнил, что речь идет о врожденном наследственном заболевании внутренних органов, которое несовместимо с прохождением военной службы. В то же время Ярошенко подчеркнул, что не имеет инвалидности, но имеет риск преждевременно умереть.

«Эта болезнь была несовместима со службой в Вооруженных Силах Украины. Это заболевание, связанное с внутренними органами. Это не инвалидность. Я ее не оформлял и за эту болезнь, вероятно, не дают инвалидность, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть», — шокировал муж Денисенко.

Юрий Ярошенко / © скриншот с видео

Конкретное название заболевания Юрий решил не разглашать. Он лишь отметил, что это наследственное и диагноз нуждается в постоянном контроле и налагает определенные ограничения на образ жизни. В частности, мужчина следит за питанием.

«Это врожденное заболевание. Более того, оно наследственное. То есть где-то по мужской линии когда кто-то имел такую болезнь. Ее нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений. Например, я не пью алкоголь, когда раньше злоупотреблял. А сейчас жена меня поддерживает и говорит за питанием следить. Потому что человек может умереть гораздо раньше, чем ему предназначено», — рассказал Ярошенко.

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Отдельно в разговоре затронули тему его поездок с актрисой за пределы Украины. Слава Демин спросил у мужа актрисы о выездах во время полномасштабной войны, которые привлекают внимание пользователей Сети. Ярошенко заверил, что не намерен скрывать обстоятельства, позволяющие ему пересекать границу, и не видит в этом своей вины.

Напомним, недавно Наталья Денисенко удивила, почему обижена на экс-мужа Фединчика и какой его публичный поступок до сих пор не смогла простить.

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