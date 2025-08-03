Могилевская показала своего возлюбленного и растрогала, как он с детьми поздравил ее с 50-летием

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась сюрпризом от своей семьи по случаю юбилея.

Так, недавно исполнительница отпраздновала 50-летие. В фотоблоге Наталья поделилась трогательными моментами с того дня. В частности, показала полностью украшенный дом шариками и декоративными элементами. А на террасе муж Валентин с дочками подготовил для именинницы настоящую фотозону.

В то же время Могилевская растрогала фанов милым поздравлением младшей дочери Сони. Так, девочка подготовила для мамы открытку, вручила цветы и сказала: "Ты лучшая в мире мама. Поздравляю искренне я тебя".

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Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, певица показала и мужа Валентина и их стильные луки для праздника. В то же время Наталья в публикации поблагодарила родных и поклонников за невероятное количество теплых слов и пожеланий.

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У меня День рождения каждый день... И вчера не стало исключением. Спасибо родным за это настроение и любовь. Спасибо всем за поздравления!" — восхитила артистка.

Тем не менее, в комментариях продолжили поздравлять певицу и порадовались ее семейному счастью:

Поздравляем! Воплощайте в жизнь все свои прекрасные мечты

Как мило, с днем рождения. Мира, любить и быть любимой

Самые искренние поздравления с днем рождения

Напомним, недавно журналист Дмитрий Гордон показал вид Натальи Могилевской в 21 год и раскрыл лучшие качества подруги.

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