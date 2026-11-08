"Мои друзья и няни": участница "Голоса країни-14" шокировала историю детства в военной тюрьме

Дарья Гажий / © dawn.com

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26-летняя Дарья Гажий из Киева удивила историей своего детства на “Голос країни” — девушка выросла на территории дисциплинарного батальона, где ее окружали военнослужащие.

Участница родилась в городе Балта Одесской области, но уже 18 лет живет в столице. Ее отец был военным, потому детство Дарьи прошло в необычной среде. Она рассказала, что была единственной девочкой на территории дисбата, где отбывали наказание военнослужащие срочной службы.

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Дарья Гажий / © dawn.com

По словам Дарьи, солдаты стали для нее друзьями и даже своеобразными нянями. Девочка проводила с ними много времени, а особенно запомнила совместное пение украинских песен.

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«Это были мои друзья, мои няни. Выстраивается строй солдат, и они, идя на ужин, поют украинские песни. И я перед ними на велосипеде», – вспомнила она.

Дарья Гажий / © dawn.com

Такой опыт, вероятно, повлиял и на увлечение спортом. Сегодня Дарья занимается боксом, а на проекте даже продемонстрировала тренерам несколько ударов.

В то же время, главной страстью участницы остается музыка. Она призналась, что пела с детства и всегда воображала себя на большой сцене. На «Голос країни» Дарья пришла поделиться со зрителями своей энергией и поддержать людей в непростые времена.

Дарья Гажий / © dawn.com

«То, что есть внутри во мне, это тотальное добро и свет. Мне бы хотелось быть обогревателем в нашу зиму без электричества. Мне хотелось бы просто поделиться этим теплом, чтобы люди знали, что не все потеряно», — поделилась девушка.

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Выступление Дарьи вызвало оживленную реакцию тренеров. В команду ее пригласила Наталья Могилевская, которая была поражена не только голосом, но и харизмой участницы.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, недавно продавщица с рынка на «Голосе страны-14» заставила всех тренеров развернуть кресла и спорить между собой .

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