Мокрая Ани Лорак в купальнике показала пышные ягодицы на горячем фото

Артистка показала фигуру на отдыхе.

Певица Ани Лорак снова свела с ума фанатов своими формами.

Так, знаменитость, похоже, устроила себе отпуск в жаркой стране. Оттуда она публикует откровенные кадры. В частности, в своем Instagram артистка обнародовала несколько фотографий, на которых появилась в зеленом купальнике и леопардовой накидке. 43-летняя звезда похвасталась пышным бюстом, стройной талией и аппетитными бедрами.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Также исполнительница решила добавить немного огня и показала пикантное фото, где позировала в бассейне. Мокрая Лорак посветила пышными ягодицами.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

В комментариях поклонники Ани сразу же принялись обсуждать ее формы.

Очень красивая фигура у вас

Пожар

Фигура огонь

Красотка! И фигура у вас роскошная

Напомним, что в августе в 2021 году артистка выступила в клубе в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в Сети, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды, а впоследствии остаться там и работать.

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