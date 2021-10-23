Мокрая экс-жена Позитива в бикини выпятила на камеру упругие ягодицы

Анна восхитила откровенным видео.

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива — Анна Андрийчук — ошарашила пользователей соблазнительным видео.

В фотоблоге дизайнер опубликовала ролик из отпуска, на котором позировала под душем на пляже. Мокрая красавица в бикини выпятила ягодицы и похвасталась аппетитными прелестями и ножками.

В посте Аня рассказала о том, что наконец-то полностью приняла и полюбила себя.

"Каждый миллиметр своего тела, руки, лицо, ресницы, свой шрам на ноге, которого всегда стеснялась. Не могу сказать, что я раньше не любила себя. Нет. Просто перешла на новый уровень, наверное. Да, мы все не идеальны. Такие кикие есть. С различными заскоками в голове и какими-то странными привычками, но это и делает нас особенными. Совершенству нет предела и гнаться за навязанными стандартами — это вечная война с собой. Вы готовы? Я нет", — поделилась она.

В комментариях фолловеры сделали бывший звезды ряд комплиментов.

О Боже! Это очень секси

Вы очень-очень красивая

Роскошная! Тигрица

Ты прекрасная

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