Мокрая Илона Гвоздева в одном лишь полотенце на голое тело показала зажигательные танцы в ванной

Мокрая Илона Гвоздева в одном лишь полотенце на голое тело показала зажигательные танцы в ванной

Звезда развлекалась на камеру.

Украинский хореограф Илона Гвоздева решила поразвлечь своих поклонников.

Звезда в сторис на своей странице в Instagram опубликовала интересный ролик. Илона позирует перед камерой в ванной комнате. Знаменитый хореограф показала, что может драйвово танцевать не только на паркете.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Кстати, судя по внешнему виду звезды, Илона только что приняла душ. Так что мокрая танцовщица предстала на видео в одном лишь полотенце на голое тело. В ролике можно заметить, что у Гвоздевой очень стройная и идеальная фигура.

Знаменитость это в очередной раз доказала, когда показывала зажигательные танцы. В какой-то момент звезда повернулась к камере спиной и сняла свое полотенце. Впрочем, пикантные места Илона все же прикрыла.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте также: