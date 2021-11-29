Мокрая Илона Гвоздева в одном лишь полотенце на голое тело показала зажигательные танцы в ванной

Звезда развлекалась на камеру.
Украинский хореограф Илона Гвоздева решила поразвлечь своих поклонников.
Звезда в сторис на своей странице в Instagram опубликовала интересный ролик. Илона позирует перед камерой в ванной комнате. Знаменитый хореограф показала, что может драйвово танцевать не только на паркете.
Кстати, судя по внешнему виду звезды, Илона только что приняла душ. Так что мокрая танцовщица предстала на видео в одном лишь полотенце на голое тело. В ролике можно заметить, что у Гвоздевой очень стройная и идеальная фигура.
Знаменитость это в очередной раз доказала, когда показывала зажигательные танцы. В какой-то момент звезда повернулась к камере спиной и сняла свое полотенце. Впрочем, пикантные места Илона все же прикрыла.
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