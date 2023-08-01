Мокрая Меган Фокс в мини-платье очаровала соблазнительной фотосессией на берегу моря

Актриса поделилась новыми фото.
Голливудская актриса Меган Фокс снялась в очередной откровенной фотосессии.
Звезда "Трансформеров" увлекла поклонников фотографиями на берегу моря на закате, которыми поделилась в Instagram. 37-летняя Меган вышла на камеру в белом миниплатье. Мокрый наряд подчеркнул пышную форму знаменитости и ее стройную талию. Волосы актриса не стала собирать и оставила распущенными, а также сделала выразительный макияж.
"Предлагаю уроки серфинга", — иронически подписала фотографии Меган.
Поклонники актрисы восхищались новыми пикантными фотографиями звезды и засыпали ее комплиментами.
- Быть такой горячей незаконно!
- Она так хороша!
- Уже бегу записываться на ваши занятия!
- Просто потрясающе!
Напомним, на днях Меган Фокс также привлекла фанатов своим смелым образом — актриса вышла в свет в "голом" платье без белья.
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