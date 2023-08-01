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Мокрая Меган Фокс в мини-платье очаровала соблазнительной фотосессией на берегу моря

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
622
Время на прочтение
1 мин
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Мокрая Меган Фокс в мини-платье очаровала соблазнительной фотосессией на берегу моря

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Актриса поделилась новыми фото.

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в очередной откровенной фотосессии.

Звезда "Трансформеров" увлекла поклонников фотографиями на берегу моря на закате, которыми поделилась в Instagram. 37-летняя Меган вышла на камеру в белом миниплатье. Мокрый наряд подчеркнул пышную форму знаменитости и ее стройную талию. Волосы актриса не стала собирать и оставила распущенными, а также сделала выразительный макияж.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

"Предлагаю уроки серфинга", — иронически подписала фотографии Меган.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Поклонники актрисы восхищались новыми пикантными фотографиями звезды и засыпали ее комплиментами.

  • Быть такой горячей незаконно!
  • Она так хороша!
  • Уже бегу записываться на ваши занятия!
  • Просто потрясающе!

Напомним, на днях Меган Фокс также привлекла фанатов своим смелым образом — актриса вышла в свет в "голом" платье без белья.

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Дата публикации
Просмотры
622
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