Мокрая Надя Дорофеева в эмоциональном клипе на трек "Вотсап" воплотила образ сексапильной драмерши

Украинская певица Надя Дорофеева вслед за премьерой эмоционального трека "Вотсап" представила не менее волнующий клип к нему.

Так, сегодня, 27 января, увидела свет видеоработа Нади на песню "Вотсап", которую для нее написали возлюбленный Миша Кацурин и продюсер лейбла Enko Иван Клименко.

В течение почти трехминутного видео Надя мощно играет на барабанах. Артистка одета в джинсы и майку на голое тело. Дорофеева передает все эмоции, бушующие внутри нее:

"Разлука, расстояние, расставание, эмоциональное напряжение, внутренний надрыв и отчаяние – это то, что переживает много людей сейчас. Я вижу эти истории каждый день, чувствую их, пропускаю сквозь себя. Поэтому песня "Вотсап" такая надрывная, столь переполненная эмоциями. Это моя самая серьезная песня, она новая для меня – по содержанию и за вокальной подачей", – прокомментировала работу Дорофеева.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева, Ирина Горова и ИнтиХаит

Надя Дорофеева

Режиссером клипа выступил Инди Хаит. Он увидел Надю именно за барабанами как девушку, которая с каждым ударом палочки передает свое внутреннее состояние.

"Я искал подход, чтобы передать надрыв и эмоциональность, что есть в песне, и именно песня подсказала мне решение в виде крутой барабанной партии. Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки. Она играет и играет, пока силы не заканчиваются", — поделился Хаит.

Интересно, что музыкальным инструментом Надя овладела всего за неделю. Как призналась исполнительница, она и не подозревала, что у нее такой талант к барабанам.

Напомним, недавно Надя Дорофеева показала, где они живут с любимым Мишей Кацуриным и как дома писали дуэтную песню "Щоб не було".

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