Мокрая Соломия Витвицкая показала, как ее в Одессе накрыло волной

Звезда вдоль побережья зимнего моря.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно уехала отдыхать в Одессу.

Там звезда устраивает разнообразные релаксы, любуется невероятными видами и, конечно же, гуляет вдоль побережья зимнего Черного моря. Впрочем, без забавных инцидентов не обошлось. Когда Соломия в очередной раз пришла к морю и решила сделать несколько снимков, ее накрыло волной.

Соломия Витвицкая в Одессе / instagram.com/solomiyavitvitska

"Фото до и после того, как меня накрыла волна. Я из тех людей, которые точно могут в омут с головой. Хотя всегда пытаюсь просчитать риски и последствия. Но иногда так хочется не думать, а действовать", — поделилась звезда.

Соломия Витвицкая в Одессе / instagram.com/solomiyavitvitska

Действительно, на фото, которые Саломия опубликовала в своем Instagram, видно, как ведущая позирует перед камерой, а позади нее разлетаются морские брызги. Кстати, хоть Витвицкая и стала мокрой, впрочем, безгранично счастливой.

Соломия Витвицкая в Одессе / instagram.com/solomiyavitvitska

Читайте также: