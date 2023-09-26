Мокрая Виктория Бекхэм в полупрозрачном наряде очаровала соблазнительными фото

Британская дизайнер Виктория Бекхэм удивила поклонников новым образом.

Бывшая солистка Spice Girls снялась в соблазнительной фотосессии ради рекламной кампании нового духа от своего бренда, получившего название Portofino '97. Фото Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

На первом фото Бекхэм позировала в черном кружевном бра и с черной вуалью на лице. В кадре фаны могли разглядеть не только стройную талию, но и подтянутые мышцы Виктории. Звезда сделала яркий макияж с красными губами и собрала волосы.

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В черно-белом кадре для промо Бекхэма показала свою обольстительность и женственность. Дизайнер на фоне гор выгнулась на камеру в полупрозрачном блестящем платье, которое подчеркнуло фигуру знаменитости.

Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Аромат Portofino '97 вызывает в воображении сцены бурной романтики и воплощает мое первое романтическое путешествие в Портофино в 1997 году с Дэвидом. Эйфорический хит калабрийского бергамота и черного перца; хрустящие белые листья ладана и амбры; ...", — рассказала о новом аромате дизайнер.

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