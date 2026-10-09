Мокрый Виталий Козловский с голым торсом восхитил страстными танцами под ливнем

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

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Украинский певец Виталий Козловский с голым торсом устроил страстные танцы под проливным дождем.

Исполнитель порадовал поклонников новинкой. Артист представил песню, которая получила название «Більше ніж любов». Виталий Козловский уже прокомментировал выход новой композиции. Основной смысл песни — это воспеть глубокие чувства. «Більше ніж любов» — это не о влюбленности, не об эмоциональных качелях, драме или страданиях. Это об искренней любви, общем опыте и страстных чувствах друг к другу, которые не угасают.

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«Эта песня — не о короткой влюбленности, которая часто поверхностна и угасает так же быстро, как и накрывает тебя. Не об эмоциональных качелях, разрушительной драме или страданиях. Она — о фундаментальном чувстве, о многолетнем общем опыте, о потерях и достижениях, которые вы проживаете вместе, о совместном движении в одном направлении, глубоком доверии и уважении. Об откровенном общении и умении признавать свои ошибки. Это чувство больше, чем любовь», — рассказал артист.

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Виталий Козловский представил не только песню, но и клип на нее. Это танцевальное видео, в котором вся гамма человеческих чувств и отношений передана через хореографические постановки и неожиданные изменения сцен, а в финале и самого артиста, и балет в прямом смысле этого слова накрывает ливнем чувств.

Кстати, на съемочной площадке артиста поддерживала семья, а двухлетний сын Оскар активно приобщался к процессу и помогал отцу.

«Семья — это мой главный мотиватор и вдохновение. Это больше, чем любовь. Это счастье — каждый раз возвращаться с гастролей домой и чувствовать, что тебя любят и ждут», — делится артист.

Виталий Козловский с женой и сыном / © Пресс-служба Виталия Козловского

Напомним, недавно участник «Голосу країни-12» и ветеран войны Давид Маскиса довел до слез чувственной песней о любви и разлуке. К слову, артист выпустил дебютную композицию.

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