Мокрый Владимир Дантес полностью обнаженным снялся в душе

Украинский шоумен Владимир Дантес взбудоражил воображение поклонников, снявшись полностью обнаженным.

На странице в Instagram Дантес разместил короткое видео, на котором предстает полностью обнаженным в душе, а пикантное место прикрывает лейкой. При этом мокрое стекло Владимир протирает специальной шваброй.

Как объяснил шоумен, на такой смелый шаг он пошел ради благой цели. Он обнажился, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к новому сбору для наших защитников:

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Ну а что, ваше внимание очень трудно привлечь. Это снова сбор. И он будет не просто так. Я еще кое-что разыграю. Я ходил по дому и думал, что бы такого разыграть, чтобы вам было интересно донать. Ну и кое-что нашел – 10 тысяч гривен. Да, я разыграю 10 тысяч гривен среди тех, кто задонатит 100 гривен. И отдельно, от себя, я тоже задоначу 10 тысяч гривен. Я считаю, что это честно. Давайте донатить", – призвал в видео Дантес.

Напомним, ранее Владимир Дантес оригинальным образом отреагировал на слухи, что разошелся с ресторатором Дашей Кацуриной. Шоумен показал, как общался с маленьким сыном избранницы.

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