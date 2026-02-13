Молчунья Maruv спела на украинском и нарвалась на жесткую критику в Сети

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Скандальная певица-молчунья Maruv неожиданно спела на украинском языке.

Исполнительница готовится к премьере новой песни. И какое же было удивление, что композиция оказалась на украинском языке. Maruv сейчас распространяет ролик, где поет следующие строки: "Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси".

Однако в Сети не оценили предстоящей премьеры певицы. Maruv заподозрили в попытке "переобуться" и упрекнули, что, мол, на четвертый год полномасштабной войны в Украине уже поздно петь на украинском.

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Поздно переобулась, очень поздно…

Не забывайте, кто она такая и в чью пользу выбор сделала!

А что, кроме украинев больше и никому не нужна?

Что интересно, русскоязычных песен Maruv тоже не стыдится. Перед тем, как выпустить трек на украинском, артистка собралась премьерить композицию на русском языке.

Отметим, Maruv еще до начала полномасштабной войны активно строила карьеру в РФ, где давала концерты. За это певица неоднократно сталкивалась с критикой. С начала полномасштабной войны она выбрала молчаливую позицию. Единственное, что сделала исполнительница, это опубликовала в Сети пост, где призвала оккупантов подумать над своими поступками. Однако на этом высказывания Maruv завершились.

После этого артистка начала вести себя, будто войны нет, и раздавала интервью российским медиа, где рассказывала о своей беременности. Кроме того, певица не торопилась разрывать сотрудничество с россиянами, ведь уже после начала полномасштабной войны продолжила работу с российским лейблом и выпускала песни на музыкальных платформах РФ.

Напомним, недавно другая певица родом из Украины, а именно Елка отличилась поступком. Исполнительница окончательно предала украинцев и получила гражданство России.