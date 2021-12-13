Молодая возлюбленная 68-летнего Андрея Макаревича очаровала их романтическим фото

Эйнат показала, как пара праздновала день рождения артиста.

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич на днях отметил день рождения.

Музыканту исполнилось 68 лет. Молодая жена артиста показала, как супруги праздновали этот день. Так, пара решила не сидеть дома и, похоже, пошла в ресторан. В фотоблоге Эйнат Кляйн, которая на 30 лет младше любимого, разместила совместное романтическое фото с Андреем.

Андрей Макаревич с женой / instagram.com/_einatklein_

В комментариях фаны написали, что Андрей и Эйнат очень хорошая пара:

Какие вы замечательные

Вы классные с Эйнат

Какая красивая пара

Напомним, Андрей Макаревич в четвертый раз женился в декабре в 2019 году. Путешественница и рок-музыкант устроили еврейскую свадьбу.

Отметим, что Макаревич часто критикует российскую власть и ее политику за ситуацию на украинском Донбассе. Певец никогда не скрывал, что считает свою страну виновной в войне на нашем Востоке. Также звезда неоднократно ездил на подконтрольные Украине территории Донбасса поддержать местных жителей. Он давал там благотворительные концерты, деньги за которые отдавал детям, пострадавшим от боевых действий. А весной в этом году исполнитель гастролировал по Западной Украине и прогулялся с женой по Львову.

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